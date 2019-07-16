Врач назвал виды спорта, которые помогут пенсионерам снизить вес

Пенсионер из столицы, участник программы «Московское долголетие» Тигран Сарибекян, похудел на 30 килограммов — со 128 до 98. Как рассказал 59-летний мужчина, помогли ему в чудесном преображении занятия йогой и фитнесом.

Военный врач, сердечно-сосудистый хирург, ортопед и кардиолог Владимир Хорошев рассказал «Вечерней Москве» о способах держать себя в форме, безопасных для людей пенсионного возраста.

— Нужно осознавать, что вам уже не 45 и не 50 лет и действовать соответствующе, — говорит эксперт. — Мужчинам и женщинам 60 и больше лет категорически не нужно заниматься бегом и другим суперинтенсивным фитнесом вроде степ-аэробики, прыжковых занятий.

Остановить свой выбор врач рекомендует на тренировках, не включающих в себя ударную нагрузку.

— У любого человека, достигшего солидного возраста, имеется плоскостопие, стопа утрачивает свою опорную функцию. Так что самый лучший вид спорта для поддержания веса и здоровья после 60 — это скандинавская ходьба с палками. Вот что даст вам прожить долгую и счастливую жизнь без старческого слабоумия. Лучше всего делать это во второй половине дня за 3–4 часа до сна. Взять с собой мужа или жену и пройти по ближайшему парку, лесу, скверу не менее трех километров. Ну уж если не хочется покупать палочки, то подойдет и просто ходьба с активным размахиванием руками.

При таких видах активности в работу помимо ног и корпуса включаются мышцы рук и плечевого пояса, тратится больше калорий. Как, кстати, и при водных тренировках.

— Плаванье и аквааэробика — это очень хорошо! Хотя бы два раза в неделю по 30–40 минут приносят огромную пользу здоровью! Только не надо выкрутасов и заплывов наперегонки, как любят мужчины! Спокойно и плавно, можно под соответствующую музыку.

Спокойным и постепенным должен, по мнению Владимира Хорошева, быть и сам процесс похудения, особенно у людей пенсионного возраста.

— Когда человек пытается как можно скорее избавиться от своего веса, это большая ошибка, нелепейший шаг! Потому что это колоссальный вред для организма: он не понимает, что с ним происходит, и начинает противодействовать этому. Вырабатывается гормон стресса кортизол, нарастает артериальное давление, создаются все предпосылки для микротравм сосудов, коронарных артерий, артерий головного мозга, формируются бляшки.

Поэтому врач рекомендует мужчинам худеть на один–полтора килограмма, а женщинам — на 700–900 грамм в месяц.

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