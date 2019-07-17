Бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году
• 17:38 • 17 июля 2019
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Граждане, не желающие менять бумажные паспорта, смогут продолжить их использование
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Выдачу бумажных паспортов российским гражданам планируют закончить в 2022 году. Об этом в среду, 17 июля, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Процесс будет происходить постепенно, по мере увеличения числа пунктов выдачи паспортов нового образца.
— В течение 2022 года завершим выдачу, подчеркиваю, выдачу паспортов старого образца, — сказал Акимов.
Вице-премьер заверил, что граждане, не желающие менять бумажные паспорта, смогут продолжить их использование, передает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия должна перейти на электронные паспорта к 2024 году.
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