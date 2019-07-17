Настина хватка
Теоретики от социологии — как пророки апокалипсиса: что ни слово про общественные тенденции, то приговор человечеству. А вот не страшно!
Нудите сколько хотите. Пока Настя Белобородова не опустила свои наманикюренные ручки, мы еще постреляем серебром по надвигающимся тучам морока безразличия. Спросите, кто такая Настя Белобородова? Сама обыкновенная москвичка, которой не все равно. Недавно, например, она купила себе строительную каску, чтобы ходить в ней на стройплощадку, где строят единственный в Покровском-Стрешневе бассейн. Сначала Настя затюкала местные власти петициями о том, что он край как нужен в районе, а теперь лично следит за ходом работ.
И никто не пикает. Она ж активная общественность: законов не нарушает, на рожон не лезет, но и спуску не дает. Просто крепко держит строителей за все места.
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