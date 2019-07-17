Сенатор прокомментировал обвинения немецких СМИ в адрес России
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что публикация немецкого таблоида Frankfurter Allgemeine не заслуживает доверия.
В статье немецкий журналист обвинил Россию в «нежелании» спасать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Автор материала Рейнхард Везер считает, что Россия «не станет отказываться от своей новой ракеты».
Эксперт считает, что Запад должен ответить на подобные действия и дать отпор «российской агрессии». В частности, отмечается, что необходимо укрепить обороноспособность Грузии и Украины для того, чтобы сдержать Москву, передает «Царьград».
Франц Клинцевич отметил, что подобные бездоказательные статьи направлены на то, чтобы настроить немецкое общество против России.
Сенатор напомнил, что не Россия, а США приняли решение выйти из Договора в одностороннем порядке.
— Эта статья — сплошное вранье. Американцы без объяснения причин вышли из ДРСМД, — подчеркнул сенатор.
Клинцевич с сожалением отметил, что многие люди верят подобным публикациям, что поддерживает негативное отношение к России в обществе, передает ФАН.
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