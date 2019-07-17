Дворы на юго-востоке Москвы благоустроят за счет средств от платных парковок
На юго-востоке Москвы запланировано масштабное благоустройство дворов, сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
— Работы полностью будут проведены на средства, полученные от платных парковок города, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».
Всего облагорожены будут 14 дворов на Нижегородской улице столицы. В частности, в каждом дворе планируется положить новый асфальт, постелить новые газоны, построить новые детские площадки либо заменить покрытия на старых. Кроме того, будут оборудованы несколько современных спортивных площадок и площадок для выгула и дрессировки собак.
У местных жителей есть возможность высказать свои пожелания на сайте управления района в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок», работы по благоустройству будут проводиться с учетом их мнений.
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