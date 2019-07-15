Сергей Собянин рассказал о новом подходе к благоустройству Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом подходе к благоустройству столицы.
По его словам, масштабы работ остались примерно такие же. По-прежнему 90 процентов всех ресурсов вкладывается в благоустройство жилых районов за пределами центра.
— Раньше мы благоустраивали отдельно улицы, отдельно — парки или дворы. А с этого года в рамках программы «Мой район» взяли в работу целые микрорайоны и за 2–3 месяца приводим в порядок всю территорию: дороги, тротуары, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки и всю остальную инфраструктуру, — сообщил в интервью «Вечерней Москве» Сергей Собянин.
По просьбам жителей был снесен долгострой на Вильнюсской улице. На этой территории создали мини-парк с детскими и спортивными площадками, а также зоной отдыха с лавочками.
На Тарусской улице провели реконструкцию BMX-велодрома, привели в порядок все детские площадки и уличные тренажеры, промыли фасады домов. Во дворах улучшили освещение, а на улицах отремонтировали асфальт.
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