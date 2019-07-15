Благоустройство ведется комплексно

— Сергей Семенович, наступила середина лета…

— Только погода последние недели совсем не летняя, к сожалению. На прошлой неделе в Москву приезжала делегация из столицы Саудовской Аравии. Они восхищались нашей погодой, особенно хвалили дожди. Но они-то жители пустыни. А нам бы побольше тепла. Тем не менее погода — не помеха благоустройству. Ремонт дорог и благоустройство парков в самом разгаре.

— В чем отличие нынешнего сезона от тех задач, которые решались в прошлые годы?

— Масштабы работы примерно те же. По-прежнему 90 процентов всех ресурсов вкладывается в благо устройство жилых районов за пределами центра. Но изменился подход.

Раньше мы благоустраивали отдельно улицы, отдельно — парки или дворы. А с этого года в рамках программы «Мой район» взяли в работу целые микрорайоны и за 2–3 месяца приводим в порядок всю территорию: дороги, тротуары, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки и всю остальную инфраструктуру.

Например, в Ясеневе есть огромный микрорайон между Вильнюсской и улицей Паустовского — 26 дворов, 5 школ, 7 детских садов и 4 поликлиники. В центре — прекрасный бульвар.

Прежде всего по просьбам жителей мы снесли долгострой на Вильнюсской улице, который лет 25 мозолил глаза людям. На освободившейся площадке создали мини-парк с детскими и спортивными площадками и зоной отдыха с лавочками. Рядом на Тарусской улице провели реконструкцию BMX-велодрома — специальной трассы для любителей велосипедных трюков.

Привели в порядок все детские площадки и уличные тренажеры, промыли фасады домов. Во дворах добавили лавочек и зеленых насаждений, улучшили освещение. На улицах отремонтировали асфальт. Починили тротуары и замостили «народные тропы», протоптанные местными жителями для сокращения пути. В общем, постарались учесть все просьбы людей. Теперь несколько лет в этом микрорайоне никаких глобальных работ не потребуется. Только текущий ремонт. Такой комплексный подход к благоустройству жилых кварталов теперь станет нормой.

— Районная повестка сегодня выходит на первый план. Когда в прошлом году начиналась разработка программы «Мой район», вы планировали провести анализ местных проблем и составить планы по их решению в каждом районе. Этот анализ завершен?

— Да, по каждому району сегодня есть перечень проблем и конкретных действий по их решению. Они опубликованы на портале mos.ru. Тем не менее есть ощущение, что этого недостаточно.

У нас есть Генеральный план развития Москвы — огромный документ, который мало кто держал в руках. Но нет никаких планов развития районов.

Эту нишу нужно заполнить, системно посмотреть на каждый район как на отдельный мини-город в городе. Поэтому мы решили в каждом районе создать свой мастер-план. Это должен быть не скучный, кондовый документ, а своего рода мечта, идеальный образ, к которому хочется стремиться.

Разумеется, невозможно просто сесть и придумать подобные мастер-планы в недрах какого-нибудь проектного института. Они могут родиться только в постоянном общении с местными жителями. Люди сами должны сказать, каким они видят свой район.

— Что же хотят москвичи?

— Прежде всего многие москвичи очень привязаны к своим районам. Местные жители хорошо помнят историю своего дома, двора, улицы и хотят сохранить уникальность места, где они живут.

Люди хотят, чтобы каждый район имел свое собственное лицо. Поэтому очень важно включить в мастер-планы предложения по созданию местных центров — площадей, набережных или парков, где можно собраться, провести праздник или фестиваль, устроить проводы зимы, просто погулять или назначить встречу. Казалось бы, очевидная потребность. Но раньше так вопрос никто не ставил. Были построены целые районы, в которых вообще не было общественного пространства.

— Например?

— Я много раз бывал в Южном Бутове. Огромный район, 200 тысяч жителей, современные качественные дома. Но в самом центре района находилась огромная пустая территория, по которой проходила эстакада метро. Не сказать, что эта территория была безобразной. Там было все чисто, убрано, были какие-то тропинки. Но по большому счету, этот гигантский пустырь разрывал ткань района, разделял жителей. Мы долго обсуждали, что же можно сделать на этой территории. В итоге построили большой спортивный парк, и Южное Бутово получило уникальное общественное пространство, которое теперь сплачивает людей, является центром района. Этот опыт мы собираемся тиражировать и на другие районы, которые пока не имеют своего центра.

— Что еще жители ждут от своих районов?

— Они хотят жить в самодостаточных районах, где в шаговой доступности можно получить максимум возможностей и услуг. Мы уже добились, что 90 процентов москвичей живут в шаговой доступности от благоустроенных парков.

В большинстве районов прекрасная пешеходная доступность образовательных учреждений. Эксперты подсчитали, что в среднем наши детишки быстрее добираются до школы, чем их сверстники в Лондоне или Нью-Йорке.

С другой стороны, многим москвичам неудобно добираться до поликлиник и центров социального обслуживания. Далеко не во всех районах есть общедоступные ФОКи. В мастер-планы районов мы обязательно заложим создание этих учреждений.

Хозяйки хотят иметь возможность покупать ближе к дому свежие овощи и фрукты. Для этого будем создавать местные мини-рынки, которые будут работать круглый год. Мастер-планы развития районов не станут формальными застывшими документами. Они будут ежегодно дополняться по мере появления новых идей и пожеланий москвичей.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал, как город помогает развиваться спальным районам