Психолог рассказал, как влияет на ребенка детский лагерь
Психолог Артем Митряхин в комментарии "Дни.ру" рассказал о том, как на ребенка влияет летний лагерь.
Эксперт отметил, что после возвращения из лагеря многие чувствуют себя немного уставшими из-за большого количества впечатлений, долгой дороги. Родителям необходимо удовлетворить первичные потребности ребенка. После лагеря дом для ребенка – новая и непривычная среда, к которой снова нужно адаптироваться.
Артем Митряхин не советует сразу увозить ребенка в новое место.
Психолог также не советует докучать ребенку долгими расспросами о времени, проведенном в лагере. Если ребенок захочет поделится впечатлениями, он расскажет об этом сам.
После поездок у многих детей появляется желание экспериментировать: посещать новые занятия, сменить хобби, круг общения. Родителям следует поддержать подобные эксперименты и дать детям свободу действий.
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