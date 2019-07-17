Илон Маск представил устройство для чтения мыслей
Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск презентовал очередную инновационную разработку.
Устройство разработала компания Neuralink, основанная Маском для изучения способов передачи информации между человеческим мозгом и компьютером.
Представленную разработку назвали машиной для чтения мыслей. Она позволит парализованному человеку выражать то, что у него на уме. Его мысли будут транслироваться по проводам, имплантированным в мозг, на небольшое устройство. Затем они отобразятся на экране компьютера или телефона.
Работу чипа проверили на лабораторных крысах. В частности, было проведено 19 операций по вживлению устройства в мозг с успешным результатом в 87 процентов.
В данный момент компания собирается получить разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США для того, чтобы начать проводить тесты на добровольцах. Вживлять провода будет специальный нейрохирургический робот. В ходе операции он просверлит в черепе человека четыре отверстия по восемь миллиметров, сообщает издание Bloomberg Businessweek.
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