Установка видеокамер помогла предотвратить кражу цветов с городских клумб

Цветочные воришки орудуют с весны по осень, но самый пик приходится на лето, когда цветы раскрываются и манят своей красотой и ароматом.

Нередко горожане выкапывают растения под окнами собственного дома — фактически под носом у соседей, которые зачастую сами организовывают клумбы, покупая тюльпаны, петунии или анютины глазки за собственные деньги, а потом старательно ухаживают за ними.

Чаще всего за кражей застают женщин старшего возраста. Цветы они выкапывают очень избирательно.

Это могут быть однолетние бегонии, бархатцы и георгины, кусты ароматных роз, а также представители экзотических сортов. Вырванные с клумб растения они высаживают в домашние горшки либо отвозят на дачу. Мучают ли их угрызения совести? Едва ли.

— Дело в отсутствии воспитания, знании правовых основ, — говорит социолог, вице-президент Международной академии коммуникологии Вера Захарова. — Должна быть ответственность не только за свой дом, но и за свой двор, район.

Чтобы пробудить сознательность, требуется время. Пока же действенной мерой можно назвать установку камер видеонаблюдения. Они, к слову, помогли найти в прошлом году похитительниц 26 кустов роз в Парке Горького.

— В районе у клумб установили таблички с надписью «работают камеры видеонаблюдения». Помогло. Воровать стали в разы меньше, — поделился глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.

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