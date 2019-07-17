Эксперт оценил, есть ли угроза для экономики РФ от закредитованности населения
Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов в комментарии RNS рассказал, есть ли угроза для России от закредитованности населения.
С 2014 года долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза. В 2019 году российскому заемщику необходимо почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы полностью погасить кредит, передает издание «Известия».
Эксперт отмечает, что необходимо обращать внимание на концентрацию закредитованности, а она не так велика. Более 50 процентов россиян вообще не берут кредиты. Кроме того, снижается количество просрочек выплат по кредитным займам.
Эксперт также отметил, что обслуживание кредитов в РФ ведется очень разумно, банки часто предлагают различные выгодные условия.
— Пока условного пузыря или условной суперзакредитованности нет, — отметил эксперт.
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