Психолог посоветовал женщинам чаще хвалить своих мужчин
• 18:21 • 17 июля 2019
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Эксперт отмечает, что умеренная похвала мужчине бывает полезна
Фото: https://pixabay.com/ru
Семейный психолог Александр Шахов считает, что похвала — мощный инструмент мотивации и направления партнера в нужное русло, а многие девушки ошибочно полагают, что мужчинам не нужно одобрение со стороны.
Эксперт отмечает, что умеренная похвала бывает полезна: мужчина будет снова стремиться сделать то, что вызвало поощрение и комплименты.
Психолог советует тщательно подходить к выбору эпитетов
— Милый, обаятельный, нежный — это слова, которые хотят слышать женщины, но среди мужчин эти слова не в чести. Они гордятся такими эпитетами, как сильный, профессиональный, умный, — пояснил специалист в комментарии «Дни.ру».
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