Чемпионка мира по пятиборью Ирина Киселева передала медали в Музей славы ЦСКА

В день рождения Музея славы ЦСКА, который расположен на Ленинградском проспекте, четырехкратная чемпионка мира по современному пятиборью Ирина Киселева передала музею все свои награды. На торжественной церемонии побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Музею славы ЦСКА — 39 лет. Он был создан накануне московской Олимпиады в 1979 году. В музее хранятся совершенно уникальные экспонаты — медали и кубки, завоеванные армейскими спортсменами на самых престижных соревнованиях. Здесь соседствуют бронзовые бюсты великого стайера Владимира Куца и легендарного хоккеиста Всеволода Боброва, фигуристки Ирины Родниной и отца русского хоккея Анатолия Тарасова. Живые легенды отечественного спорта — частые гости музея, который курирует двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова.

Два года назад здесь встречался с юными спортсменами первый олимпийский чемпион СССР по хоккею Виктор Шувалов. Известный хоккейный комментатор и бывший игрок ЦСКА Сергей Гимаев находил время, чтобы прийти сюда, вспомнить былое и пообщаться с одноклубниками. Сюда после победы в Кубке Гагарина хоккеисты ЦСКА привезли почетный трофей, чтобы к нему могли прикоснуться будущие Харламовы, Петровы и Михайловы.

— Музей клуба — это душа ЦСКА, потому что здесь пересекаются поколения. Это наша история, которая останется после нас, которая будет маяком для юных атлетов, — сказал на церемонии начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

От всей души сделала царский подарок музею ЦСКА заслуженный мастер спорта по современному пятиборью Ирина Киселева, передав музею четыре золотые медали чемпионки мира и свои детские дневники.

— Мне абсолютно не жаль передавать награды музею, ведь чем больше юных спортсменов их увидят, тем выше вероятность, что они захотят пойти по моим стопам и станут чемпионами мира, — объяснила свой поступок Ирина Киселева. — А мои детские дневники могут помочь юным спортсменкам получить заряд психологической уверенности перед важными стартами.

А серебряные наручные часы «Чайка», которые в 1984 году Ирине Киселевой вручил за спортивные успехи министр обороны СССР маршал Дмитрий Устинов, помогут осознать, что не только контракты на миллионы долларов могут быть движущей силой к олимпийскому пьедесталу для настоящих спортсменов.

Мне абсолютно не жаль передавать награды музею, ведь чем больше юных спортсменов их увидят, тем выше вероятность, что они захотят пойти по моим стопам и станут чемпионами мира, рассказала Ирина Киселева Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

После окончания спортивной карьеры Ирина Киселева долгие годы работала специалистом по физподготовке теннисистов ЦСКА и внесла свою лепту в становление будущей олимпийской чемпионки Елены Весниной.

После 39-го дня рождения экспозиция Музея ЦСКА стала еще богаче благодаря коллегам — хранителям спортивных реликвий. Так, директор Музея министерства спорта России Елена Истягина-Елисеева преподнесла в дар армейцам картину Евгения Уткина «Первая Победа».

— Пока мы ведем работу по сохранению памяти о великих спортивных победах наших соотечественников, бережно передавая ее из поколения в поколение, тем выше вероятность, что наша нация не утратит дух победителей. Это очень важный момент в подготовке будущих чемпионов. Накануне важных стартов к нам в музей приходят спортсмены, чтобы зарядиться этой энергией побед, после чего бьют рекорды и побеждают на самых престижных соревнованиях, — подвела итог праздника Светлана Ишмуратова.

ДОСЬЕ

Ирина Киселева

Родилась 23 июля 1967 году в Москве.

Четырехкратная чемпионка мира по современному пятиборью. Заслуженный мастер спорта СССР. Тренировалась под руководством своего отца Владимира Киселева. Окончила ГЦОЛИФК (Москва). Кандидат педагогических наук.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНКИ

Специально для читателей «Вечерней Москвы» четырехкратная чемпионка мира Ирина Киселева дала четыре важных совета, как избежать спортивных травм:

1) Обязательно делайте хорошую разминку перед тренировкой, чтобы подготовить к работе связки и суставы.

2) Из тренировки нужно выходить плавно, делая «заминку» — упражнения на растяжку.

3) Нельзя нарушать режим сна и питания. Например, нельзя тренироваться через полчаса после прилета в аэропорт.

4) Нельзя тренироваться в стрессовом состоянии, нужно выходить на тренировку с хорошим настроением.

Читайте также: Владимир Гомельский: Только развитие детского спорта приводит к олимпийским медалям