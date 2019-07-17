Музыка в Метро: на стихи Есенина
• 18:55 • 17 июля 2019
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Профессиональный музыкант Павел Пикалов участник проекта «Музыка в Метро»
Фото: Личный архив Павла Пикалова
Павел Пикалов — профессиональный певец, автор песен, лауреат международных конкурсов.
Главное в облике музыканта — артистизм, творческое обаяние, и, конечно, великолепный голос.
Основное направление его творческой деятельности — новые песни на стихи любимого Сергея Есенина. Репертуар исполнителя состоит из двух тысяч песен самых разных жанров: эстрада, ретро, джаз, шансон, романсы, народные, авторские.
Павел будет выступать с 12:00 до 14:00 на станции «Ленинский проспект» (переход на Московское центральное кольцо).
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