Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
• 19:06 • 17 июля 2019
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Пострадавший в результате стрельбы мужчина на данный момент госпитализирован
Фото: https://pixabay.com/
Для розыска неизвестного, устроившего стрельбу на проспекте Андропова, в Москве был введен план «Перехват». Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.
— На проспекте Андропова неизвестный, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, из неустановленного предмета выстрелил в гражданина, после чего скрылся, — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что пострадавший в результате стрельбы мужчина на данный момент госпитализирован, передает агентство городских новостей «Москва».
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