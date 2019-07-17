Эксперт определил, насколько подешевеет рубль в 2020 году

Эксперты опровергают мнение о возможности резкого снижения российской валюты. «Плохого дня» для рубля не будет, нас ждет постепенное снижение курса, который уже в конце года может достигнуть 70 рублей за доллар.

Мнения специалистов о том, что ждет российский рубль уже на следующей неделе, разнятся. Ранее эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский сообщил «Российской газете», что 26 июля, последняя пятница этого лета, может стать «плохим днем» для национальной валюты. По его мнению, после некоторого укрепления рубля в середине недели к пятнице курс может развернуться после заседания по монетарной политике Банка России.

— Инвесторов может постичь разочарование, — рассказал Рожанковский, предупредив, что с этого дня курс рубля может начать падать.

— Я думаю, что ничего не случиться в пятницу. Сейчас рубль начнет снижение, но никаких панических спадов не будет, — заявил «Вечерней Москве» эксперт финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. — Осенью мы увидим сначала 65 рублей за доллар, 67 — к концу года. Некоторые авторитетные люди говорят, что курс будет 69 рублей за доллар, но я пока не берусь заявлять подобное. Могу сказать только то, что рубль будет слабее, чем сейчас. Вот тех ценовых уровней, которые сейчас есть (ниже 63 рублей за доллар), мы можем не увидеть долго — несколько лет, а может быть, уже никогда, но это обвал не а-ля 2014 год, это будет плавный процесс.

Я считаю, что сейчас формируется дно, оно может создаваться до конца месяца, а после этого начнется падение рубля. К концу года мы можем иметь курс 67 рублей за доллар. На следующий год, если в США начнется рецессия, мы будем иметь курс 72 рубля.

По мнению эксперта в области финансов Алены Никитиной, рынок курса валют настолько непредсказуем, что мы можем наблюдать как рост, так и падение рубля.

— Есть огромное количество факторов, которые влияют на курс валюты. Если есть определенные задачи с валютой в краткосрочные перспективе, то есть нужно закрыть какие-то обязательства, то мой совет — покупайте либо на всю сумму, либо частями, но без оглядки на курс. Если таких задач нет и сумма накоплений меньше трех миллионов рублей, то считаю, что смысла переводить их в доллары нет, — заявила Никитина.

Эксперт Дмитрий Голубовский согласен с Никитиной в том, что сейчас нет повода для того, чтобы забирать рублевые депозиты.

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