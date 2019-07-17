Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет
• 20:04 • 17 июля 2019
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Юрий Прохоров снялся в более чем 20 картинах
Фото: Кадр из фильма «Инспектор Лосев» (1982)
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров. Соответствующая информация была опубликована на сайте Союза кинематографистов России.
— 16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Юрия Прохорова, — указано в сообщении.
Церемония прощания с артистом состоится в храме Петра и Павла в Лефортове в пятницу, 19 июля. Она начнется в 11:00.
Юрий Прохоров снялся в более чем 20 картинах. В качестве второго режиссера он работал над такими фильмами, как «Что сказал покойник» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».
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