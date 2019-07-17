Таможенники объяснили задержание матери тяжелобольного ребенка

Сотрудники таможни, задержавшие женщину за заказ запрещенных лекарственных препаратов, действовали в рамках законодательства по четко прописанному юридическому документу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила Екатерина Анчипорова, начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления.

— В одной из посылок, прибывшей из Европы, были выявлены таблетки в количестве 400 штук. Они были отправлены на экспертизу, которая показала, что они в своем составе содержат вещество Клобазам, которое включено в третий список постановления правительства 681, которое ограничивает либо запрещает оборот наркотических психотропных веществ и их прекурсоров на территории РФ. Мы начали проводить процессуальные действия, нами была проведена так называемая контролируемая поставка. При получении посылки в почтовом отделении была остановлена женщина, которая пояснила, что эти таблетки она заказала для своего больного ребенка. Мы попросили подтвердить это документально, — сообщила Екатерина Анчипорова.

По ее словам, через некоторое время были получены документы, подтверждающие болезнь ребенка. Тем не менее препарат не зарегистрирован на территории Российской Федерации как лекарственное средство, так что посылка была изъята.

— В данной ситуации мы действовали в рамках законодательства согласно четко прописанному юридическому документу. Все посылки, которые к нам прибывают, для нас обезличены. Ми не имеем понятия, в адрес кого и зачем они идут. Никаких индивидуальных отсылок у нас нет, — подчеркнула представитель Центрального таможенного управления.

На данный момент женщина отпущена домой, а сформированные материалы отправлены в управление МВД для принятие дальнейших процессуальных решений.

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