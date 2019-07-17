Почему водители и продавцы стали востребованнее клерков

Как показывают подсчеты портала Rabota.ru, нарасхват сейчас водители и специалисты по логистике (рост — 28 процентов с начала года).

В них кровно заинтересованы агрегаторы такси и службы доставки интернет-магазинов. На втором месте оказалась сфера производства (плюс 17 процентов), бронза — у сферы управления персоналом (плюс 16 процентов).

Меньше всего нужны сейчас люди банкам (минус 10 процентов вакансий). Эксперты объясняют это повальной цифровизацией банковской сферы: задачи, с которыми раньше могла справиться лишь группа специалистов, теперь как орехи щелкают автоматизированные программные комплексы.

Но это данные по России. Москва показывает несколько другую картину кадрового мира. Как рассказали «ВМ» в компании HeadHunter, наибольшим спросом в первом полугодии пользовались специалисты по продажам (28 процентов), а также айтишники и специалисты по информационным технологиям (19 процентов).

А вот транспорт и логистика заняли в рейтинге агентства последнее после банковской сферы место, набрав всего 6 процентов вакансий. Скорее всего, это можно объяснить тем, что области, которые еще только переживают период роста в регионах, в столице уже давно сформировались и «устаканились». Значит ли это, что представителям этих профессий ничего не светит в столице? Отнюдь.

— В Москве активно развивается городской транспорт, так что город испытывает реальную потребность в водителях, а строительство новых транспортных артерий, безусловно, сделает эту профессию востребованной еще на много лет, — уверен председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. — Сфера производства тоже не остается без внимания. В столице хватает предприятий, которые нуждаются в высококвалифицированных кадрах прежде всего рабочих специальностей — токарях, фрезеровщиках. Нуждается город и в инженерных кадрах, способных работать в современных условиях.

А вот управленцев, считает Антонцев, в городе уже с избытком.

— Рынок ими насытился. Теперь мы заинтересованы не столько в менеджерах и управляющих, сколько в людях, способных «двигать» социальную сферу. У нас стремительно развиваются турбизнес, сфера услуг, в том числе и в отношении пожилых, инвалидов. То есть городу нужны люди, способные решать вопросы социальной направленности, переводя их на новые, современные рельсы. Ну и не стоит забывать, что Москва продолжает оставаться большой стройкой, которая, безусловно, требует людских ресурсов, — отметил он.

Что касается московских зарплат, то, по данным HeadHunter, самые приятные цифры работникам сулят сейчас разработка программного обеспечения (в среднем 142305 рублей), сфера с довольно обтекаемым названием «Исследования и разработки» (121456 рублей), а также «Дизайн, верстка, иллюстрация» (104685 рублей). Что касается средней зарплаты по Москве, то она в первом полугодии составила 56382 рубля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Шкут, директор центра занятости населения «Моя работа»:

— Сфера транспорта и логистики постоянно требует новых кадров. В центре занятости населения «Моя работа» представлено более 16000 вакансий в сфере транспорта и более 3000 в логистике. Мы предоставляем целый спектр услуг для поиска работы, в том числе профориентацию — помощь в профессиональном самоопределении, психологическое тестирование, позволяющее выявить индивидуальные особенности.

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