Три олененка родились на территории Московского зоопарка
• 21:53 • 17 июля 2019
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Оленята родились 16 и 22 мая, а также 1 июня
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
На территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного под Волоколамском, родились северные лесные оленята. Информация об этом была опубликована на странице зоосада в сети Facebook.
— Крупная популяция 17 голов мирно пасется на огромной территории — в березовом леске площадью 1 гектар. Недавно их стало еще больше — на двух самцов и одну самочку, — указано в сообщении.
Оленята родились 16 и 22 мая, а также 1 июня. На данный момент они быстро набирают вес и уже способны самостоятельно питаться. Сообщается, что животные любознательны и активны, их прекрасно приняли сородичи.
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