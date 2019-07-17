Турнир по пляжному футболу «Лужники» примут на новом стадионе
Стадион уже готов к старту Европейского отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2019. Это пятая площадка Москвы, где пройдет этот турнир. Новую арену вместимостью 3500 зрителей возвели за десять дней.
— Стадион сборно-разборный. Кроме главной арены есть тренировочная. Пляжный комплекс будет работать около двух месяцев. Здесь же запланированы соревнования ребят из детских домов, мастер-классы с участием звезд. Мы проведем турнир на высоком уровне, докажем, что Москва готова принять чемпионат мира — 2021, — рассказал начальник отдела пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Шамрай.
В «Лужниках» разыграют пять путевок на первенство в Парагвае в этом году. Учитывая, что следующий такой турнир должен пройти в Европе, а другие страны заявку не подавали, у нашей страны высокие шансы на его проведение через два года.
Турнир стартует в пятницу. Соперниками нашей сборной на первом групповом этапе будут команды Германии (19 июля, 20:30), Эстонии (20 июля, 20:00) и Венгрии (21 июля, 16:45).
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