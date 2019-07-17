Новая редакция главного документа определит нацполитику Москвы до 2025 года

Заседание совета в здании столичного правительства провел руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

На нем эксперты дали свою оценку проекта новой редакции Стратегии национальной политики Москвы на период до 2025 года.

— Мы не создаем новую Стратегию, а вносим в нее изменения и дополнения, — подчеркнул в ходе заседания председатель рабочей группы по работе над новой редакцией документа, заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых. — В своей работе мы за основу взяли слова президента страны Владимира Путина, который сказал, что изменения в Стратегии не должны быть формальными. На это мы и нацелены.

Всего, по его словам, в Стратегию внесено 76 поправок. Из них 31 поправка носит редакционный характер, еще 41 пункт — добавления и изменения разного рода.

В документе появился и ряд новшеств. В частности, добавлен пункт о том, каких результатов стоит ожидать от новой редакции Стратегии нацполитики Москвы. Среди приоритетов — укрепление единства московского многонационального сообщества и общероссийской гражданской идентичности, обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов России.

Еще один пункт новой редакции документа предусматривает координацию работы в области национально-культурной и миграционной политики между двумя крупными субъектами Российской Федерации: Москвой и Московской областью.

— По ряду параметров положения Стратегии были синхронизированы с теми целями и задачами, которые обозначены в национальных проектах, других документах, связанных со стратегическим планированием, — рассказал Игорь Круговых.

Он напомнил, что Стратегия национальной политики Москвы была утверждена в 2016 году. И за три года она принесла весомые результаты. Новая же редакция учитывает современные вызовы времени.

— Основное внимание уделяется реализации положений Стратегии прежде всего на местах, в районах, — пояснил Круговых. — Речь идет о конкретизации полномочий городских органов власти.

Обсуждение поправок в Стратегию национальной политики Москвы до 2025 года продолжится до конца июля. До этого времени можно успеть направить в адрес совета свои предложения и корректировки. Далее готовый проект будет обсуждаться среди экспертов. Документ планируется утвердить в окончательной редакции уже в этом году. Его принятие будет способствовать созданию еще более прочного многонационального сообщества Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы:

— По итогам соцопросов большинство жителей Москвы настроены на сотрудничество с людьми других национальностей и оценивают межнациональные отношения как стабильные и спокойные. Это подтверждение того, что определенный в столичной Стратегии курс является верным. Убежден, что совместное обсуждение проекта изменений в Стратегию позволит выработать документ, который придаст импульс к реализации нацполитики в Москве, позволит сделать город образцовым в плане национальной дружбы, мира и согласия.

СПРАВКА

Совет по делам национальностей при правительстве Москвы создан в 2009 году. В его составе — руководители ведущих национальных общественных объединений и национально-культурных автономий, ученые и эксперты в сфере нацполитики, представители органов исполнительной власти города. На заседаниях совета, в частности, идет обсуждение вопросов, направленных на межнациональное согласие, гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений.

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