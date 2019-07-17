Пешеходная зона на юго-востоке столицы станет новой точкой притяжения

Новый парк появился в столичном районе Ясенево. Пешеходная зона раскинулась на участке от дома № 22, корпус 1, на Тарусской улице до пересечения с Вильнюсской улицей. Зеленый оазис протяженностью чуть более 500 метров можно преодолеть спокойным шагом за каких-то 10 минут. Однако каждый оказавшийся здесь человек, будь то местный житель или гость района, рискует задержаться тут надолго.

На небольшой территории парка можно найти три детские площадки, площадку для воркаута и игры в настольный теннис, футбольную «коробку», которая зимой станет катком, огороженный участок для выгула собак и главную достопримечательность — комплекс для занятий BMX-спортом. Крутые земляные горки и склоны станут местом притяжения московских любителей экстремального велоспорта.

— Один из главных вопросов после появления любого такого объекта — кто станет хозяином этого места? — рассуждает доцент факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Кирилл Пузанов. — Будут ли это дети, спортсмены, мамы с колясками или собачники? Очевидно, что в силу своего расположения пользователями этого пространства будут в первую очередь местные жители.

Программа «Мой район», запущенная столичным правительством, занимается комплексным благоустройством всех столичных районов.

В этом году активные работы из центра переместились на окраины Москвы, сохраняя, а где и формируя самобытный облик каждого спального района. Новый парк в Ясеневе — яркое свидетельство этого процесса.

— Безусловно, это позитивный тренд, — считает столичный урбанист.

Отмечают заметное преображение территории и местные жители.

— Раньше здесь был заброшенный овраг, где хозяева выгуливали собак. Сейчас это место превратилось в комфортную зону для отдыха, где и с детьми можно погулять, и позаниматься спортом, — говорит жительница района Ясенево Ульяна Кравцова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Толчеев, глава управы района Ясенево:

— В районе появляется все больше новых зеленых территорий, благоустраиваются и дворовые территории. Местные жители уже оценили пешеходную зону на улице Арманд, «Поляну сказок» на улице Рокотова, народный парк на улице Айвазовского. Этим летом москвичи увидели и обновленную пешеходную зону между Тарусской и Вильнюсской улицами. Преображение района продолжается.

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