Председатель Мосгордумы помог вернуть горячую воду в квартиры дома на Широкой улице

Жители дома 30 по Широкой улице обратились к Алексею Шапошникову с жалобой на отсутствие горячей воды. Ее отключили в квартирах горожан не планово, на 10–14 дней, как это происходит в летний период для проведения профилактики. Без горячей воды они прожили почти два месяца. И все из-за бездействия управляющей компании дома.

— Дом новый, построен в 2017 году, в феврале 2018-го перешел на обслуживание управляющей компанией, которая не заключила договора с ресурсопоставляющими компаниями, — рассказал Алексей Шапошников. — В результате образовалась огромная задолженность перед Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК). Была полностью прекращена подача горячего водоснабжения.

Алексей Шапошников взял ситуацию на контроль. В результате МОЭК провела реструктуризацию долга. С этим согласилась и управляющая компания дома. Был составлен график погашения задолженности. А в квартиры жителей наконец вернулась горячая вода.

— Любой вопрос, касающийся дома, нужно решать сообща, на собрании собственников жилья, — сказал Алексей Шапошников.

Правила для транспорта

Другая инициатива касается использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес. Решение этого вопроса, по словам Алексея Шапошникова, давно назрело для столицы.

Ранее с предложением внести поправки на федеральном уровне выступили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

СПРАВКА

Адрес и телефон управляющей организации можно найти на сайте «Дома Москвы» dom.mos.ru. В случае аварии следует обратиться:

— в диспетчерскую Департамента ЖКХ Москвы по телефонам: (495) 681-73-67, (495) 681-05-49;

— в Единый диспетчерский центр по телефону (495) 539-53-53 (круглосуточно). Можно оставить сообщение онлайн в приложении «Госуслуги Москвы».

Читайте также: Председатель Мосгордумы предложил запретить фото с «моделями поневоле»