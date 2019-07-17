Пальмовое масло могут лишить льгот на НДС
Законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке 20 процентов планируется внести на рассмотрение в Государственную думу. Об этом в среду, 17 июля, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он указал на обращения граждан, заявляющих о недопустимости повсеместного использования пальмового масла в пищевых продуктах, поскольку это снижает качество пищи и может нести вред здоровью.
— Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10 процентов НДС и возврата в обычный режим — 20 процентов, — сказал Володин.
Он добавил, что внесение инициативы на рассмотрение в парламент запланировано на четверг, 18 июля, говорится на официальном сайте Госдумы.
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