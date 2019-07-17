Зеленский заявил, что хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ стариков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его команда пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать услуги ЖКХ.

— Есть идея, пока о ней очень сложно говорить, но я думаю, что идея очень креативная. Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку, — заявил глава Украины в видео, которое опубликовано на его канале в Youtube.

По его словам, тарифы на коммуналку уже удалось снизить на 12 процентов, но этого недостаточно.

Когда Владимир Зеленский был кандидатом в президенты, он говорил, что в стране завышены тарифы на услуги ЖКХ. После выборов глава партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент и его администрация планируют решить вопросы, связанные с высокими тарифами на коммунальные услуги, после выборов в Раду. Однако позже представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что президент «шутил о тарифах». Он заявил, что глава Украины напрямую нигде не обещал снижения тарифов на услуги ЖКХ.

Читайте также: Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу