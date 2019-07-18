Движение на нескольких улицах в Хамовниках ограничат с 22 июля
Движение на ряде улиц в Хамовниках будет ограничено с 22 июля по 19 сентября 2019 года в связи с продлением сроков инженерных работ.
Ограничение движения будет действовать на участке Олсуфьевского переулка в районе пересечения с Оболенским переулком круглосуточно с 22 июля по 2 августа, сообщается на сайте информационного центра транспортного комплекса Москвы.
Кроме того, движение будет ограничено в переулке Хользунова от дома № 15 до улицы Усачева с 22 июля по 28 августа, в Пуговишниковом переулке от дома № 4 до дома № 7 — с 5 по 10 августа. В Языковском переулке от дома № 7 до дома № 15 движение ограничат с 13 по 18 августа, в том же переулке в районе дома № 8 — с 21 по 25 августа. В Несвижском переулке в районе дома № 6, корпус 1 ограничение движения будет действовать с 12 по 19 сентября.
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