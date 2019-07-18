Зеленский решил выдавать паспорта украинцам из «дружественных стран»
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел создать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».
Также лидер страны поручил разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины людям, страдающим от нарушения прав и свобод в своих странах.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упрощает получение российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР.
— Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины, — говорится в сообщении офиса президента Украины в Facebook.
В настоящее время законодательство Украины запрещает второе гражданство.
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