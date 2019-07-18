Для застрявших в аэропорту Шереметьево детей подготовят резервный борт
• 01:12 • 18 июля 2019
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Рейс из Шереметьево во Владивосток был задержан по техническим причинам
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Для детей из разных стран мира, чей рейс задержали в столичном аэропорту Шереметьево почти на шесть часов, готовят резервный борт.
Рейс 6281 из Шереметьево во Владивосток был задержан по техническим причинам.
— На данный момент планируется, что рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, которое готовится к вылету, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Дети должны вылететь на смену «Дети мира» во Всероссийский детский центр «Океан», передает РЕН ТВ.
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