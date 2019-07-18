Расписание электричек Савеловского направления изменится 19-21 июля
Расписание нескольких пригородных электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 19 по 21 июля 2019 года.
На станции «Дмитров» будут проходить путевые работы, из-за этого будут временно скорректированы графики движения ряда пригородных поездов. Изменения коснутся в основном дневных рейсов. Несколько электричек проследует станции «Морозки», «Турист», «Хлебниково», «Новодачная», «Трудовая», «Некрасовская», «Окружная», «Луговая», «Депо», «Водники», «Тимирязевская» без остановки.
Маршруты нескольких поездов сократят на участках Талдом — Савелово, Лобня — Савелово, Яхрома — Дмитров, Икша — Савелово и Вербилки — Дубна, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».
ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании своих поездок. Ознакомиться с графиком движения электропоездов можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
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