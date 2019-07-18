Ученые установили связь между просмотром ТВ и депрессией
• 02:25 • 18 июля 2019
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Чем больше дети смотрят ТВ, тем сильнее они подвержены депрессии
Фото: кадр из фильма "Звонок"
Ученые из Канады установили связь между просмотром телевизионных передач и депрессией. Они отметили, что особенно это касается подростков, психика которых не так устойчива, как у взрослых.
Социальные сети, телевидение негативно влияют на несовершеннолетних. Например сильное влияние оказывают шоу, где показывают более благополучных людей с красивыми и совершенными телами, сообщает издание JAMA Pediatrics.
Все эти факторы влияют на понижение самооценки школьников и их настроение. Чем больше подростки смотрят телевидение, тем сильнее они подвержены депрессии.
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