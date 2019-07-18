Видео с места аварии на МКАД, где сбили инспектора ДПС, появилось в Сети
• 02:50 • 18 июля 2019
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По факту инцидента проводится проверка
Фото: https://pixabay.com/ru/
В сети опубликовали видео, на котором запечатлены последствия ДТП на МКАД. Водитель иномарки сбил инспектора ДПС и дорожного рабочего.
Авария произошла ночью в среду, 17 июля, на 90-м километре Московской кольцевой автодороги. По информации правоохранителей, сотрудник дорожно-постовой службы после оформления ДТП убирал элементы ограждения с проезжей части. В этот момент водитель Hyundai сбил его и сотрудника ГБУ «Гормост», который выполнял ремонтные работы на данном участке.
Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время водитель иномарки находится в отделе полиции. По факту инцидента проводится проверка, сообщает «Пятый канал».
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