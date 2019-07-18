Специалисты назвали неуязвимую для рака группу крови
• 03:09 • 18 июля 2019
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У людей с третьей и очень редкой четвертой группой крови чаще всего выявляли рак поджелудочной железы
Фото: pixabay.com
Шведским ученым из Каролинского института удалось установить группу крови, которая меньше всего подвержена угрозе развития рака.
Исследование длилось 35 лет, его участниками были свыше 1,1 миллиона человек.
Авторы работы подтвердили выводы своих английских коллег, которые ранее заявили, что люди со второй группой крови чаще других подвержены риску заболеть раком желудка. По мнению шведских ученых, меньше других угрозе заболеть раком подвержены люди с первой группой крови, но они часто страдают от гастрита и язвы.
У людей с третьей и четвертой группой крови медики чаще всего выявляли рак поджелудочной железы, пишет RNS.
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