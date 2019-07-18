Психолог рассказала, как помочь ребенку преодолеть страх воды
Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Наталья Паршина рассказала, что для преодоления страха воды у ребенка следует доверить обучение плаванию тренеру, также нужно проводить время с детьми вместе у воды или почитать книгу о воде.
— Во-первых, доверить обучение плаванию лучше грамотному тренеру, который владеет методиками, чтобы обеспечить вашему ребенку позитивный опыт взаимодействия с водой. Под руководством профессионала ребенок научится держаться на воде, познакомится с основными элементами различных техник плавания и будет с удовольствием заниматься этим полезным видом спорта, — порекомендовала специалист в интервью корреспонденту РИА Новости.
Наталья Паршина отметила, что для ребенка очень важна поддержка родителей, поэтому им нужно быть рядом и на своем примере показывать, что плавать вовсе не страшно, а весело.
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