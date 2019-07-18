Владимир Зеленский пообещал украинским олигархам «новые правила игры»
• 03:44 • 18 июля 2019
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Владимир Зеленский намекнул, что олигархам придется от чего-то отказаться
Фото: Кадр из сериала "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал олигархам приготовиться к «новым правилам игры».
Он заявил, что теперь бизнесмены должны будут инвестировать свои средства в страну, а если выяснится, что они заработали свои капиталы криминальными способами, то придется отправиться в тюрьму.
— Все должны платить налоги. Мы им не дадим быть монополистами, — сказал лидер Украины в интервью, показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, Владимир Зеленский намекнул, что олигархам придется от чего-то отказаться, и пообещал им большую финансовую нагрузку.
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