Еще 14 камер установили на столичных дорогах
Еще 14 камер появились на дорогах столицы, их адреса опубликовал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
— Камеры фотовидеофиксации появились еще по 14 адресам. Места выбраны неслучайно — в прошлом году на этих участках произошло от трех до шести ДТП, — сообщается на странице в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Камеры фотовидеофиксации появились еще по 14 адресам. Места выбраны неслучайно - в прошлом году на этих участках произошло от 3 до 6 ДТП. Новые камеры фиксирют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.— ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.
Все локации камер тут: https://t.co/E8HoQhzFCT. pic.twitter.com/8Y4S2xh4kZ
В настоящее время в Москве работают более 2 тысяч видеокамер. Комплексы видеофиксации есть на Лубянке, Варварке, улице 1905 года, Тверском бульваре, Садовом кольце, МКАД, Каширском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Проспекте Мира.
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