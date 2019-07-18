Мужчины «атаковали» разводящуюся Лолиту Милявскую
Российская певица Лолита Милявская разместила пост на своей странице в соцсети. В нем она рассказала, что сотни мужчин шлют ей письма с предложениями о сексе и женитьбе.
Несколько дней артистка не проявляла активность в социальных сетях, так как уезжала отдыхать в Болгарию. Перед возвращением в Россию она записала видеообращение. Певица сообщила встревоженным поклонникам в Instagram, что хорошо отдохнула, набралась сил и готова вернуться к работе. За пять дней на ее почту пришли десятки писем от фанатов-мужчин, которые активизировались после новости о предстоящем разводе кумира.
Лолита с иронией воспринимает флирт и предложения руки и сердца. Она отметила, что мужчины шлют и не очень приятные письма, в которых ее называют «старой алкоголичкой».
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