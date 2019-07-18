Полиция и ФСБ задержали подозреваемых, ограбивших мужчину в столице
Сотрудники полиции совместно с ФСБ и Росгвардией задержали двух жителей Северного Кавказа, которые подозреваются в ограблении в столице.
В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино обратился житель Москвы. Он сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин, на которых были черные маски. Они угрожали предметами, похожими на пистолеты. Злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского региона, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время мужчины находятся под стражей, сообщается на сайте ведомства.
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