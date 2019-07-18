Большинство россиян высказались, что высокий доход не зависит от образования
Россияне считают, что образование необязательно для устройства на работу с высокой заработной платой, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
— Как во времена перестройки, так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека, причем убежденность в этом существенно возросла (47 процентов в 1991 году и 70 процентов в 2019 году), — сообщает ТАСС.
Согласно данным опроса, большинство россиян скептически относятся к образованию как к обязательному условию успешной карьеры: в 2008 году сомнения высказали 45 процентов граждан, а в 2019 году так считают уже 68 процентов.
При этом 44 процента россиян уверены, что образование необходимо для удачного трудоустройства, 26 процентов респондентов видят в нем гарантии карьерного продвижения по службе, а 22 процента считают образование способом самосовершенствования как профессионала.
Читайте также: Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата