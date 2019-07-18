Более 300 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировались в Москве
В Москве увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. В первой половине 2019 года их стало на 33 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, общее количество индивидуальных предпринимателей в столице составляет 336,9 тысячи человек. Они успешно работают в сферах услуг и общественного питания.
Количество предпринимателей растет благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для них существуют определенные льготы, в том числе по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам и информационная поддержка, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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