Археологи нашли фрагмент старинного надгробия в притоке Яузы
Археологи обнаружили фрагмент старинного надгробия в Южном Медведкове на берегу реки Чермянки.
Сейчас на территории правого притока Яузы ведутся работы по благоустройству. Выяснилось, что специалисты нашли мраморный крест, который принадлежал верхней части надгробия. Археологи предположили, что находка относится к ныне существующему кладбищу при храме Покрова Пресвятой Богородицы. У специалистов есть предположения, что крест был изготовлен в XIX — начале ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— Изыскания археологов продолжатся, пока ведутся работы по благоустройству в пойме реки Яузы. Если будут обнаружены остальные части старинного надгробия, то специалисты, возможно, узнают, кому оно принадлежало, — объяснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.
Также специалист рассказал, что раньше на территории Южного Медведкова было село, где в разные времена жили знатные дворянские семьи. Среди них, — Пожарские, Голицыны и Нарышкины. Кондрашев считает, что большая часть археологических находок в этих местах связана с их усадьбами.
До этого специалисты также находили в Южном Медведкове фрагмент фасада главного дома дворянской усадьбы, части печных изразцов и осколки старинной посуды. Считается, что артефакты относятся к концу 17 века.
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