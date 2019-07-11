Фигурку XVIII века из бивня мамонта и часть колонны нашли в Москве
На территории столичного района Южное Медведково археологи обнаружили верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта. Как сообщают эксперты, предметы были изготовлены в XVIII веке.
Колонна, по сообщению археологов, вероятнее всего украшала фасад усадебной постройки. Что до безделушки из бивня мамонта – эксперты передают, что такие вещицы в XVIII веке можно было увидеть в домах богатых дворянских семей.
- Известно, что бивни и кости мамонтов широко применялись для производства различных предметов, в том числе украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, пуговиц. До наших дней сохранилась лишь часть безделушки из бивня, - цитирует официальный сайт мэра Москвы главного археолога столицы и заместителя руководителя городского департамента культурного наследия Леонида Кондрашева.
Отмечается, что фрагмент колонны и вещица были найдены во время работ по благоустройству Яузы.
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