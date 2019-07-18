Десять пунктов проката появится возле станции метро «Филатов Луг»
В Москве завершаются работы по благоустройству территории возле станции метро «Филатов Луг», которая расположена на Сокольнической линии.
Специалисты осушили проходящую через лес дорогу. Для этого они проложили более 10 водопропускных труб.
Рабочие планируют заасфальтировать тротуары и велодорожки. На территории появится 19 тысяч квадратных метров газона. Для прокладки дороги использовались насыпи из песка и щебня.
Также возле станции метро «Филатов Луг» предусмотрена установка 164 фонарей. Безопасность обеспечат 68 камер наблюдения.
На благоустроенной территории появится десять пунктов проката. Все работы планируется завершить в июле 2019 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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