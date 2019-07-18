Москвичам рассказали о бесплатных психологических услугах
В столице работает Московская служба психологической помощи населению. Пациенты конфиденциально получат квалифицированную поддержку в любом подразделении службы.
За год каждому горожанину доступны пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, курсы реабилитации и диагностики. Адреса подразделений и телефоны можно узнать на сайте.
Специалисты проводят семейные консультации, оказывают поддержку в трудных жизненных ситуациях и работают с межличностными проблемами человека. Помощь также можно получить дистанционно на форуме психологической поддержки службы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Московская служба психологической помощи была создана в 2003 году. За долгие годы работы было предоставлено свыше 2,5 миллиона услуг.
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