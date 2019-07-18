Коллекцию знаменитого хирурга показали москвичам

Представлены наиболее знаковые экспонаты, которые музей получил за последние 15 лет. В их числе коллекция Глеба Покровского, известного российского хирурга и крупного ученого, лауреата Государственной премии Российской Федерации. Значительная ее часть — памятники иконописи. Все это передала в дар его вдова Марфа Покровская. Посетители увидят книги, шитье, ювелирные изделия. Особое внимание организаторы уделили художественной значимости и хорошей сохранности экспонатов.

И поверьте, они действительно в замечательном состоянии. Один из самых редких экземпляров — икона «Всевидящее око Божие».

— Это старообрядческая икона конца XIX века. Символическое изображение Господа Иисуса Христа, — говорит старший научный сотрудник отдела научных исследований и каталогизации Татьяна Нечаева.

За последние годы собрание пополнилось образцами живописной эмали XVIII–XIX веков, созданными в Москве и Ростове. Среди них уникальный эмалевый складень 1729 года, заказанный сподвижником императора Петра I Иваном Головиным. Другой раритет — эмалевая икона 1823 года «Коронование Богоматери, с избранными святыми». Необычная иконографика указывает на индивидуальный заказ представителем дворянства или высокопоставленного духовенства.

— Музей был создан в 1947 году, и его фонды пополняются. Подобная выставка — наш отчет о работе за последние 15 лет. Конечно же, собрать такую коллекцию тяжело, — рассказывает главный хранитель музея Оксана Смирнова. — Музеи в нашей стране — не самые богатые организации, тут нет меценатов, как, например, в Третьяковской галерее. Рафаэля мы, например, никогда не купим, потому что не можем этого позволить. Мы, конечно, гордимся нашими приобретениями, это большая заслуга нашего коллектива и директора, который проявляет чудеса дипломатии.

По словам Оксаны Смирновой, торговля антиквариатом — целая индустрия. Существуют разные организации, так или иначе связанные с этим. Есть коллекционеры, любители, владельцы «жемчужин». Они тоже проводят свои выставки. Например, не так давно в Историческом музее выставлялось собрание икон певца Григория Лепса.

Познакомиться со значимыми экспонатами и прикоснуться к старинному искусству можно будет в музее имени Андрея Рублева на Андроньевской площади, 10, с 18 июля до 27 октября 2019 года.

СПРАВКА

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева был основан в 1947 году, открыт в 1960-м. У истоков создания стояли ученые Петр Барановский, Игорь Грабарь, Николай Воронин и Павел Максимов. Именно по их инициативе началась реставрация Спасо-Андроникова монастыря. В фонде более 13 тысяч икон XII–XX веков, фресок, деревянных скульптур.

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