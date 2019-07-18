Партнерские школы: как «Моя карьера» помогает трудоустроиться мамам в Москве
В Москве работает Центр занятости «Моя карьера». Специалисты взаимодействуют с молодыми людьми, горожанами старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.
Служба помогает трудоустроиться женщинам с детьми. Специально для этого была создана программа «Мама работает», в рамках которой специалисты оказывают психологическую поддержку и проводят консультации. В центре оборудована детская комната, где с малышами занимаются волонтеры-воспитатели.
В рамках программы открыты партнерские школы от проверенных работодателей. Женщины осваивают необходимые для выбранных профессий навыки и знакомятся с деятельностью фирмы. После этого партнерская компания помогает трудоустроиться.
Первый набор в рамках курса «Акселератора социального предпринимательства»проводился в мае — июне 2019 года. В нем поучаствовали 57 женщин. Они разрабатывали собственные идеи под руководством тренеров и наставников. В итоге 12 участниц смогли защитить собственные проекты и теперь их реализуют.
Центр занятости «Моя карьера» является единственным городским учреждением, которое помогает получить профессиональные навыки и трудоустроиться. Главная цель службы — помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается, сообщили на сайте мэра Москвы.
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