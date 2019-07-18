Эксперты «Роскачества» назвали самый безопасный детский стиральный порошок
«Роскачество» исследовал 22 бренда детских стиральных порошков: Tide, «Умка», Babyline, Reflect, FREE TIME, BabySpeci, Poshone, meine LIEBE, «Досенька», TOBBI KIDS, «Я родился», Garden, MOLECOLA, «Ушастый нянь», Burti, Frosch, МАРА, «Чайка», «Аистенок», Amway home, Sodasan и «Весенняя нежность».
Продукцию анализировали по 44 показателям качества и безопасности.
Все торговые марки с разной степенью успеха прошли экспертизу. Все образцы оказались безопасными: они не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации, не нарушают обмен веществ, а также не вызывают аллергию.
Лучшим порошком был признан «Ушастый нянь». Он не только оказался самым безопасным, но и лучше всего отстирывает загрязнения, а также обладает приятной ценой.
Специалисты «Роскачества» отметили любопытный факт: детские стиральные порошки проявили себя лучше, чем универсальные средства. К примеру, они лучше очищают от грязи, меньше разрушают ткань и окраску, образуют немного пены, при этом они более мягкие, то есть «лояльнее» к нагревательным элементам и иным частям стиральных машин.
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