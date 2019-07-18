Климатолог спрогнозировал пришествие аномальной жары в Россию

В течение пяти лет в России может установиться аномально жаркая погода. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

По мнению ученого, шансы застать температурную аномалию весьма высоки. Вместе с тем говорить о том, где именно она установится, сложно даже специалистам. Разброс большой: от европейской территории страны до Сибири.

Чернокульский также подчеркнул, что для современного потепления характерно установление длительных блокирующих антициклонов, когда с одной стороны происходит заток тепла, а в другой части — заток холода. По словам климатолога, недавно с таким явлением столкнулась Западная Европа, где наблюдалась температура 42-44 градуса выше нуля.

Эксперт выразил уверенность, что в ближайшие пять лет в России случится еще один экстремальный скачок климатических изменений, какой в последний раз происходил в 2010 году. Тем не менее, к глобальной катастрофе это не приведет. Об этом пишет «Звезда».

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