Сергей Музыченко: Застройщики следят за уровнем шума на площадках по реновации

— Сергей Григорьевич, какой контроль ведется за новостройками, в которые впоследствии переедут москвичи по программе реновации?

— Мы ведем контроль строящихся в столице объектов, в том числе и домов по программе реновации. Если еще пять лет назад мы следили в первую очередь за механической безопасностью, устойчивостью здания, за соблюдением технических параметров, то сейчас в фокусе внимания дальнейшая эксплуатация, в том числе с точки зрения влияния на здоровье человека. В составе Мосгосстройнадзора есть подведомственный Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Инструментально обеспечивается контроль качества за всеми показателями вводимых объектов: водо-, газо-, теплоснабжение, шумоизоляция и другие параметры. Следим также за противопожарной безопасностью, качеством воды и воздуха. Мы проводим полный цикл контроля и инженерных систем.

— А как осуществляется контроль за применяемыми в отделке материалами?

— Стройматериалы, использующиеся и в несущих конструкциях, и в отделке, проходят контроль. Инспектор Мосгосстройнадзора привлекает сотрудников лаборатории, которые отбирают пробы используемых материалов. Затем они проходят испытания, а специалисты выдают заключение — соответствуют ли они стандартам. Например, для отделки важно, чтобы они не выделяли вредные вещества в воздух, оценивается и их противопожарная безопасность.

— Какое количество проверок проходит каждый дом за время всего строительного цикла?

— Всего по регламенту проверок жилья — максимум 12. Однако к этому мы добавляем проверки по особым условиям — на предмет стесненности застройки, инженерно-геологических особенностей, по выполнению ранее выданных предписаний, при начале и окончании строительства. Получается всего около 20 проверок.

— Сергей Григорьевич, а повышается ли качество самого строительства из-за введения более жестких стандартов?

— Безусловно. Если в первые месяцы старта программы реновации мы фиксировали нарушения при отделке помещений, то теперь такие дефекты не повторяются. Стандарты уже выработаны, а застройщики понимают, какие материалы выгоднее и безопаснее использовать, какие виды работ могут повлечь за собой переделки. Поэтому мы уделяем повышенное внимание этим моментам на этапе реализации проекта. Лаборатории застройщика и Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве контролируют в первую очередь отделочные материалы.

— Присваивается ли конкретный класс безопасности у домов, возводимых по программе реновации?

— У дома есть один класс — безопасен ли он. Есть технические регламенты по безопасности зданий, они должны строго соблюдаться. Качество жизни в новостройке будет зависеть от их соблюдения.

— Это касается и энергоэффективности дома?

— Классификация домов по энергоэффективности зависит от удельного годового энергопотребления. Есть два основных показателя, которые определяют класс энергоэффективности жилого дома — это потери тепла, через наружные стены — ограждающие конструкции жилого дома и через вентиляцию и воздухообмен. Чем лучше стены держат тепло, тем теплее в квартире, при этом если будет слишком большой воздухообмен, то в квартирах станет холодно. Если же он окажется низким, то воздух не будет должным образом циркулировать в помещениях, отсутствие необходимого притока свежего воздуха будет нарушением санитарных норм. Все эти показатели должны быть сбалансированы. На соблюдение этих норм и нацелена работа наших лабораторий.

— Но нужно контролировать не только сам дом, но и окружающие территории. Какое внимание уделяется безопасности у новостроек?

— В обязательном порядке контролируем и окружающую застройку: подъездные пути, качество детских, игровых и спортивных площадок. Мы проверяем каждый объект на соблюдение шумового режима вокруг стройплощадки, мероприятия предусмотренные проектной документацией для снижения шумового воздействия на окружающую застройку и т.д. При выявлении нарушений выдается предписание, застройщику о проведении мероприятий по снижению шумового воздействия на прилегающую территорию и оформляется протокол об административном правонарушении – штраф за данное нарушение достигает 300 тысяч рублей. К сожалению, строительство в условиях города, в сложившейся застройке, вызывает определённый дискомфорт у жителей, но если ранее с этим были проблемы, то сейчас они сведены к минимуму. В проектную документацию закладываются дополнительные мероприятия по шумоизоляции стройплощадок. Застройщики зачастую и сами осуществляют мониторинг шумового воздействия с привлечением аккредитованных лабораторий и при выявлении фактов принимают меры по устранению.

— А что входит в набор этих мероприятий?

— Шумозащитные экраны, ограждение площадки. Например, при нарезке арматуры создается защитный экран из минеральной ваты. Конечно, звук от работающего оборудования будет слышен, но он не будет превышать предельно допустимые значения.

— Но не только программа реновации в фокусе внимания Мосгосстройнадзора и специалистов ведомства. В городе развернута большая программа по развитию транспортной инфраструктуры. Сергей Григорьевич, какие проверки проходят будущие станции метро и магистрали?

— Каждый объект дорожно-транспортной инфраструктуры индивидуален и уникален. Два наших управления по надзору за дорогами и метрополитеном ведут каждый проект в этой сфере, им помогают также специалисты из лаборатории Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. В среднем при строительстве дорожного объекта проходит 15 проверок, проверяется качество песчаных оснований дорог - основным показателем здесь являются коэффициент уплотнения и коэффициент фильтрации, качество бетонных и асфальтобетонных слоёв дороги проверяется на прочность, коэффициент уплотнения, водонасыщение, зерновой состав и т.д. Большое внимание при строительстве мостов и эстакад уделяется качеству возведения несущих железобетонных и металлических конструкций, контролируется прочность бетона, качество болтовых соединений. На завершающем этапе строительства дороги проверяется коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорогой, коэффициент световозвращения дорожной разметки и знаков. А вот строительство станций метро находится практически под круглосуточным наблюдением наших сотрудников. Здесь самые жёсткие требования к механической, санитарной, противопожарной безопасности. Кроме государственного строительного надзора при строительстве метро нашими специалистами осуществляется так же энергонадзор, горный надзор, надзор в области промбезопасности. Все эти виды надзора связаны с обеспечением безопасности, как при строительстве, так и при дальнейшей эксплуатации метрополитена и требуют особого внимания, опыта и квалификации специалистов. Могу сказать, что все вышеперечисленные параметры безопасности выдерживаются полностью.

— В Москве строятся станции с двухпутными тоннелями. Технология для столицы достаточно новая, за ней есть особый контроль? Проверок становится больше?

— Безусловно, мы уделяем повышенное внимание применяемым новшествам и технологиям. Но количество проверок не возрастает. В настоящее время одной из основных задач органов надзора является снижение количества проверок при обеспечении качества надзора и безопасности будущих объектов. Комитет эту задачу успешно решает и большую роль здесь играет наш подведомственный Центр экспертиз.

— Сергей Григорьевич, есть ли в Москве такие уникальные объекты, где специалисты Мосгосстройнадзора и строители жили на площадке были бок о бок практически в круглосуточном режиме?

— Среди них можно назвать парк «Зарядье», где собраны уникальные объекты — концертный зал, парящий мост, павильоны, так же это объекты в Лужниках – Дворец гимнастики, Дворец водных видов спорта и т.д.. Да и наблюдать за такими объектами интересно, там всегда применяются нестандартные, интересные инженерные решения. Среди уникальных объектов так же можно назвать высотки, дороги и метро, хотя особое наблюдение за ними не говорит о том, что за типовыми проектами мы меньше следим – наша задача обеспечить безопасность любого строящегося объекта.

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