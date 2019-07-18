«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 июля
• 10:38 • 18 июля 2019
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В столице ожидаются небольшие дожди
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на 19 июля из-за дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение действует до 22:00 19 июля.
Ранее стало известно, что в четверг, 18 июля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура воздуха в Москве прогреется до плюс 20–22 градусов.
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